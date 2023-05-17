Saygı Öztürk: Tamamen ortada olan bir seçim

28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için CHP tabanı, Kılıçdaroğlu’na oy vermiş olanlar umutlu ama genel merkezin sessizliği açıkçası onları ürkütüyor. Millet İttifakı’ndan seçilen milletvekilleri “Ben nasıl olsa seçildim” deyip kendilerini TBMM’ye taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu yarışta yalnız bırakmamalı. Bir seçim yapılacak. Bu yarış için kim daha iyi çalışır, halka ulaşır, sandığa gitmeyeni götürürse o başarılı olacak. Yani tamamen ortada olan bir seçim. AKP, 2015 yılından bu yana her seçimde oy kaybına uğradı. Bu kayıplar son seçimde de görüldü. Yani, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanma olasılığı her zaman var. Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 569 bin 196, Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 88 bin 360 oy aldı. Yani ikisinin arasındaki oy farkı 2 milyon 520 bin. Evet sandık başına gidiliyor ama halkımız henüz oyunu nasıl kullanacağını da bilmiyor. O yüzden yaklaşık 1 milyon 29 bin oy geçersiz sayılmış.

Saygı Öztürk’ün yazısı