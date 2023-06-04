Saygı Öztürk: Seçimde işte bunlar da oldu

Seçim bitti, sonuçlar açıklandı ama bazı yerlerde yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneği de Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde yaşandı. 14 Mayıs seçiminde oy kullanmaya getirilen kadınlardan okuma-yazma bilmeyenler, imza yerine parmak bastı. Nasıl olduysa, 28 Mayıs’ta yapılan seçimde ise aynı sandıklarda kadınlar gelmemesine rağmen bu kez isimlerinin karşısına parmak basılmamış, birbirine benzeyen imzalar atılmıştı. 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Karaali Mahallesi’nde başta kadınlar olmak üzere seçmenin yerine oy kullanılmasının önüne geçmek için oradaydı. İstanbul milletvekilinin oraya gelmesi başta şıhı rahatsız etti. Laf atmalar, Şeker’le birlikte gelen iki kişiyi tehdit etmeler gırla gidiyordu. Buna rağmen oradan ayrılmadılar. Bin 116 seçmenli mahallede sandıklar okulda değil, taziye evinde kurulmuştu. Ali Şeker’le konuştuğumda, “Sadece üç kadın gelip oyunu kullandı. Gelmeyen kadınların tamamı seçmen listesinde oyunu kullanmış gözüküyor. Oy kullanan üç kadından birisi öğretmen, birisi sandık görevlisi, diğeri ise bir askerin eşiydi” diyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı