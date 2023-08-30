Saygı Öztürk: Ortak adayda birleşmemek sadece AKP’nin işine yarar

Ortak adayda birleşmemek sadece AKP’nin işine yarar. Akşener’in, ayrı bir siyasi partinin belediye başkanları olmasına rağmen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu dilinden düşürmemesi, haksızlık yapıldığını öne sürmesinin altında başka niyetler olduğu belirtiliyor.

Açıkçası, Mansur Yavaş’a, “Gelin İYİ Parti’nin adayı olunuz. CHP’li seçmen yine size oy verir” derse ve adaylık davetinde bulunursa buna şaşırmayalım. Ekrem İmamoğlu’na adaylık teklifinde bulunabilir mi? Bu biraz zor. Çünkü, İmamoğlu’nun devam eden davaları, siyasi yasak getirme girişimleri, dahası İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na hazırlandığı dikkate alınırsa İYİ Parti’nin adaylık önermesi zor.

Saygı Öztürk’ün yazısı