Saygı Öztürk: Korkmaz’ın cezaevinde ziyaretçileri eksik olmuyor

ABD tarafından sunulan iade dosyasında Korkmaz hakkında istenen hapis cezasını biz hep 225 yıl olarak biliyorduk. Meğer istenen hapis cezası 256 yılı buluyormuş. Dosya bilgilerine göre Korkmaz’ın sebep olduğu zarar ise 500 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

En çok merak edilen konulardan birisi de, Sezgin Baran Korkmaz’ın ziyaretçilerinin kim olduğu. Avusturya’da, ülkemizde olduğu gibi cezaevi ziyaretlerinde katı bir kısıtlama yok. O yüzden, Korkmaz’ın ziyaretçileri eksik olmuyor. Kim bunlar? Ben de bilmiyorum. Ancak ziyaretçisinin eksik olmadığını ilgili makamdan öğrendim. Onlar için Korkmaz çok da önemli bir tutuklu değil. O yüzden ziyaretçi listesi bile tutmuyorlar.

Saygı Öztürk’ün yazısı