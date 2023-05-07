Saygı Öztürk: Kızılay’da başka neler olmuş?

Bugüne kadar AKP’nin desteklediği Kızılay yönetiminin ne durumda olduğu son depremde anlaşıldı. Ahmet Lütfü Akar Kızılay eski genel başkanı, Nihat Adıgüzel de genel başkan yardımcısıydı. 2016 yılı Kızılay kongresinde, iktidarın baskısına rağmen liste çıkarmış, az bir oy farkıyla seçimi kaybetmişlerdi. Kızılay, deprem bölgesinde çadır satmakla, bazı yöneticileri 12 yerden huzur hakkı almakla gündeme geldi. Ama bu kadar değil. Kızılay yönetiminin içinde neler olduğunu Akar ve Adıgüzel biliyor. “Kızılay Birlik Hareketi” kurulmasına öncülük ettiler. 2016-2022 döneminde hukuk dışı ve yasalara aykırı olduğunu öne sürdükleri işlemleri Kızılay delegelerine mektupla duyurdular.

Saygı Öztürk’ün yazısı