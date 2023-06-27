Saygı Öztürk: İYİ Parti zaman geçirmeden çalışmalara başlıyor

Genel Başkan Meral Akşener’in kurultayda yaptığı konuşmada en büyük pişmanlığının CHP’den 15 milletvekili almaları ve böylece grup kurup seçime katılmaları olduğuna ilişkin sözleri de “Nankörlük” olarak yorumlandı. Divan’da, Genel İdare Kurulu’nda yapılan eleştirilere değil, dışarıda konuşulanlardan büyük rahatsızlık duydu. Akşener’in bu tür konuşmalara meydan vermeyecek bir tutum izleyeceğinin işaretleri de konuşma metninde yer aldı.

2024 yılının mart ayında yapılacak belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği seçimleri için İYİ Parti, zaman geçirmeden çalışmalara başlıyor. Meral Akşener, il, ilçe ziyaretlerine bayram sonrası başlayacak. Adaylarını da erken belirleyip seçime şimdiden hazırlanmalarının yolunu açacak.

Saygı Öztürk’ün yazısı