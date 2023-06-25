Saygı Öztürk: İYİ Parti teklif bekleyecek

Seçim öncesi 6 siyasi partinin oluşturduğu “Millet İttifakı” vardı. Seçimin sonuçlanmasıyla da bu ittifak bitti. Ancak, yeniden canlandırılması mümkün mü? Evet mümkün. Bunu şimdiden açıklamaya da gerek yok. Her siyasi parti kuşkusuz seçime hazırlanacak. İttifak gerekiyorsa oturup konuşacaklar. Mevcut seçim sistemi ittifakları da zorunlu kılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, HDP desteğiyle kazanıldığı söylenirken, İYİ Parti’den söz edilmemesi İYİ Parti de rahatsızlık yaratmıştı. Akşener de bunu dile getirdi. Yerel seçimlerde işbirliği önerisini Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na götürmüştü. İYİ Parti neredeyse kurulduğu günden bu yana CHP ile işbirliği yapıyor. Yaklaşan yerel seçimlerde, ittifak önerisini Akşener değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapması beklenecek. Partinin önceki yerel seçime göre elinin daha güçlü olduğu da değerlendiriliyor.
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