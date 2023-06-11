Saygı Öztürk: İttifaksız Ankara ve İstanbul kaybedilir mi?

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yorumlar devam ederken, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel yönetimlerde siyasi partilerin seçimlere ittifaklı mı, ittifaksız mı gireceği de tartışılıyor. İYİ Parti, ittifak için büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterecekleri kişinin desteklenmesi koşulunu dayatacak. Gerekçe olarak da, “2019’da biz sizi destekledik, şimdi de siz bizi destekleyin” diyecek. Her ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları CHP’li olsa da, bu belediyelerde İYİ Parti’nin önerdiği kişilerin üst yönetimlere getirildiği de bilinir. Açıkçası, başkanlar bu konuda CHP’li seçmen tarafından da eleştiriliyor. Ancak, başkanlar da ittifakın zarar görmemesi için son derece dikkatli davrandı, liderlere sorun taşımadı.
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