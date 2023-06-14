Saygı Öztürk: İmamoğlu, her yönden kuşatma altına alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı soruşturmalarla, davalarla yıldırmak istiyorlar. Belediyeden mülkiye müfettişleri eksik olmuyor. Her işlem didik didik edilip oradan “Bir suç çıkarabilir miyiz” yaklaşımıyla hareket edildiği belirtiliyor. Önceki İçişleri Bakanı, 2021 yılında yaptığı açıklamada, belediyede 557 terörist, terörle iltisaklı kişiler bulunduğunu açıklamıştı. Peki, terörle mücadele eden bir bakanlığın başı olarak bu kişiler için görevden alma yetkin olmasına rağmen niçin birisine bile dokunmadın. Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 36. maddesi, “Tehlikeli” durumlarda bu kişilerin soruşturmanın hemen başında açığa alınmasını öngörüyor. Ancak açığa alınan kimse olmadığı gibi, tam üç kez bakanlığa, “Şu teröristler, terör iltisaklıları kimse isimlerini bize bildirin de gereğini yapalım” yazıları yazıldı. Ancak, İçişleri Bakanı cevap verme gereği bile duymadı. Ama ne yaptı, aynı konuda bir yıl sonra yine açıklama yapıp İmamoğlu’nu suçladı. Söz Ekrem İmamoğlu’ndan açılmışken, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili olarak Perşembe günü saat 14.00’de Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 belediye görevlisiyle yargılanacak. İmamoğlu, her yönden kuşatma altına alınıyor. İlk duruşmaya İmamoğlu katılmayacak.

Saygı Öztürk’ün yazısı