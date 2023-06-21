Saygı Öztürk: CHP’de değişim böyle olacak

Seçimlerden sonra CHP’de en çok kullanılan “değişim” sözcüğüdür. Bu değişimin içi bugüne kadar doldurulmuş değil. Nihayet, bir taslak ortaya çıktı ve Temmuz ayında Tüzük Kurultayı için hazırlıklara başlandı. Yeni tüzük belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliklerine aday olacak isimler için de uygulanacak. Mevcut tüzüğün 14 maddesinde değişiklik öngören tüzük taslağı için delegelerin 5’te 1’inin, yani 270 imza gerekiyor. Yeni tüzükte “Güçlü genel sekreterlik” ve partiye kayıtlı üyelerle önseçim öngörülüyor. Gelecek yılın Mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçiminde de yeni tüzüğe göre belediye başkan ve il genel meclisi üyelikleri için aday belirlenecek.

Saygı Öztürk’ün yazısı