Saygı Öztürk: Bir CHP’ye, bir İYİ Parti’ye dokunacaklar

Bin 760 dosya arasından ikisi Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından çekildi. Bunlardan birisi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, diğeri İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait. “Şikayete bağlı suçtan dokunulmazlığı kaldırılmasına karar verilecek ilk milletvekili bu gidişle Türkkan olacak ve hakaretten yargılamanın da önü açılacak. CHP’den Yalova Belediye Başkanı seçilen Vefa Salman, belediyedeki yolsuzlukları ortaya çıkarıp bunları ilgili makamlara ihbar etmişti. Ancak, Yalova’yı CHP’den alabilmek için Salman, İçişleri Bakanı tarafından açığa alındı. Bu böyle devam edip gidecek gibi görünüyor. Vefa Salman’ın “vefalı arkadaşı” Ali Mahir Başarır, hukukçu olduğu için dosyanın içeriğini biliyor. Salman’ın bir yanlışı olmadığına inanıyor. Onu, duruşmalarında hiç yalnız bırakmıyor. Olan, işte böyle bir duruşmada oldu.

Saygı Öztürk’ün yazısı