Saygı Öztürk: AKP, vekil transferi için yoğun çaba içinde

Seçimler yapıldı, seçilenler seçildi. Cumhur İttifakı’nın toplam 323 milletvekili bulunuyor. Anayasa değişikliği için en az 360 milletvekili gerekiyor. Bunun için 37 milletvekili eksik. İşte bu eksiği tamamlamak için AKP, diğer siyasi partilerden milletvekili alabilmek için şimdiden yoğun bir çaba içinde. Bu gerçekleşmese bile Anayasa değişikliği için destek isteyecek. AKP, diğer partilerden milletvekili çekebilir mi? Bunu zaman gösterecek. AKP’nin kanca attığı milletvekilleri arasında İYİ Partililerin de bulunduğunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı’nın bu yönde çalışmaları sessiz ve derinden devam ederken, CHP listesinden seçimlere katılan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partilerinin de toplam 38 milletvekili var. DEVA ve Gelecek partileri genel başkanları ve milletvekillerinin çoğu daha önce AKP içinde yer alan isimlerdi. Bir çok konuda AKP ile birlikte hareket eder mi? Başta Anayasa değişikliği konusunda işbirliği yapabilirler.

Saygı Öztürk’ün yazısı