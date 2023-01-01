Saygı Öztürk: AKP aldı, CHP çıkardı

Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasıyla ilgili kanunun ilgili maddesinin iptalinden sonra yeni düzenleme yapılmasına rağmen, tam 13.5 ay İçişleri Bakanlığı uygulama yönetmeliğini neden çıkarmadı? Sahi neyi beklendi? “Belediyeye soruşturması yapılmadan kişiler alındı?” demek için mi? Belediyenin gönderdiği belgelere, Emniyet’ten, yasanın iptal edilen bendi hatırlatılıp, “Evrakınız işlemsiz olarak iade edilmiştir” kaydı düşülmesi için mi?

Terör örgütleriyle bağlantılı olan kişileri belediyelerde işe alan, çalıştıran suç işliyor ama bunların hangi dönemde işe alındıkları konusunda ayrıntılı açıklama yapılmıyor, isimler gizleniyor. Oysa, bir suç varsa hangi belediye başkanı döneminde yapıldığı da tek tek ortaya konulmalı. Varsa yoksa, tüm suçlar İmamoğlu’na yükleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamadan önce, belediyeye sabıkalı, örgüt bağlantılı olan kişilerin doldurulduğu hiç söylenmiyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı