Saygı Öztürk: Aczmendiler, olaydan iki gün önce Sivas’a gelmişti

Daha önce Sivas’ta hiç görmediğimiz Aczmendiler, olaydan iki gün önce Sivas’a gelmişti. Yani niye geldiler? Bu benim aklımda her zaman bir soru işareti olarak kaldı. Polis gücünün zayıflatılması ayrı bir soru işareti olarak kaldı. Pir Sultan Abdal şenlikleri 28- 29 yıldır Banaz köyünde bir gün yapılırken Vali bey ve Kültür Bakanlığı onu tuttu şehre aldı, kutlamasını haftaya yaydı. Bu da ayrı bir husus. Yani bu karar niye alındı? Yapılamaz mı, yapılabilir ama yani hiçbir yerde böyle bir şey yapılmazken aniden yapılması… Bunlar, hadise olsun diye yapılan işler değil ama bir hadise patlak verince tahrik sebebi doğdu.

Saygı Öztürk’ün yazısı