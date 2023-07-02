Saygı Öztürk: Aczmendiler, olaydan iki gün önce Sivas’a gelmişti

Daha önce Sivas’ta hiç görmediğimiz Aczmendiler, olaydan iki gün önce Sivas’a gelmişti. Yani niye geldiler? Bu benim aklımda her zaman bir soru işareti olarak kaldı. Polis gücünün zayıflatılması ayrı bir soru işareti olarak kaldı. Pir Sultan Abdal şenlikleri 28- 29 yıldır Banaz köyünde bir gün yapılırken Vali bey ve Kültür Bakanlığı onu tuttu şehre aldı, kutlamasını haftaya yaydı. Bu da ayrı bir husus. Yani bu karar niye alındı? Yapılamaz mı, yapılabilir ama yani hiçbir yerde böyle bir şey yapılmazken aniden yapılması… Bunlar, hadise olsun diye yapılan işler değil ama bir hadise patlak verince tahrik sebebi doğdu.
SON HABERLER
Dille ilgili takıntılar
Editörlüğe başladığımda bazı takıntılarım vardı, zamanla yenileri eklendi. Herhalde okurken oluştu bunlar, bazı kelimeleri, kullanımları seçtim, bazılarının üstünü çizdim…
Orada bir demokrasi var uzakta, gitmesek de görmesek de…
MURAT SEVİNÇ Yedinci eleştiri yazısı Bir önceki yazının dipnotunda Merdan Yanardağ konusunu ayrıca yazacağımı söylemiştim. Yanardağ’ın tutuklanmasına biraz daha geniş bir çerçeveden bakmayı öneriyorum çünkü yüz yüze kaldığı muamele, iktidarıyla muhalefetiyle demokrasi ve hukuk düşüncesinin Türkiye’deki halini gösteren dört başı mamur bir örnek niteliğinde. Başlarken, insan hakları söz konusu olduğunda her şeyin, ‘turnusol’ işlevi gören […]
Disney+ birçok yerli yapımı kütüphaneden kaldırdı
Türkiye’de geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney+, platformdaki orijinal Türk yapımlarının birçoğunu kaldırdı.
Musk, ‘iyiliğimizi düşündüğü için’ Twitter’ı sınırlamış
Twitter ’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformununun bağımlılık yaptığını, ‘dünyaya bir iyilik yapmak için’ sınırlandığını savundu.
Atardamar tıkanıklığı, ‘vitrin hastalığı’ yapabiliyor
Yolda yürürken birden göğüs veya bacak ağrısı hissetme, durma ve birkaç dakika dinlenme ihtiyacı, ‘vitrin hastalığı’nın belirtisi olabilir. Ağrıyı çekenlerin, genellikle vitrinlere bakıyor gibi yaparak geçmesini beklemesi nedeniyle bu isim verilse de aslında sebebi atardamar hastalığı.