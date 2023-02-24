Savcılık kararı: ‘Devlet nerede’ demek suç değil, eleştiri

AYŞEGÜL KASAP

Kahramanmaraş merkezli çifte depremde arama kurtarma çalışmaları sırasında Twitter’dan “Devlet nerede” diye soran ve daha sonra emniyete şikayet edilen emekli savcı Erol Taslak hakkında karar verildi. Savcılık bu sözlerin ‘aşağılayıcı nitelikte olmayıp eleştiri niteliğinde‘ olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Rönesans RE

Eski savcı ve şimdilerde avukatlık yapan Erol Taslak, depremlerden sonra Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Yeğeni ve ailesinin de bulunduğu Rönesans Rezidans’ta 10’dan fazla insanın enkazdan canlı çıkarılmasına yardım etti. Yeğeni ve ailesine günlerce ulaşamayan Taslak, 17 Şubat’ta sosyal medyadan ölüm haberlerini paylaştı.

Sahada her şeyi gözlemleyen Taslak sosyal medya hesabından 6 Şubat’ta “Herkesin sorduğu tek soru var şu anda: Devlet nerede” diye yazdı.

Takipçisi şikayet etti

Bu paylaşımdan sonra emekli savcı bir takipçisi tarafından Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne e-posta yoluyla şikayet edildi.

Şikayet üzerine Taslak hakkında ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamasıyla dosya açıldı.

Taslak 15 Şubat’ta ifade vermek için Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne gitti ve susma hakkını kullanarak “Gerek duyulması durumunda ifademi cumhuriyet savcılığında verebilirim” dedi.

Eleştiri niteliğinde

Isparta savcılığı “Devlet nerede” sorusunda “Aşağılama yok eleştiri var” diyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda şöyle dendi: “Şüphelinin paylaşımında yer alan ‘Herkesin sorduğu tek soru var şu anda: Devlet nerede’ şeklindeki sözlerin Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve yargı organlarının manevi şahsiyetini aşağılayıcı nitelikte olmayıp eleştiri niteliğinde olduğu, bu nedenle bahse konu sözlerin 5237 sayılı TCK’nın 301 maddesinde belirtilen suçu oluşturmayacağı anlaşıldığından şüpheli hakkında atılı suçtan kovuşturma yapma olanağının bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesinde şu hüküm yer alıyor: “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”