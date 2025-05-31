Savcıların şifresiyle soruşturma dosyası kapatan zabıt katibi tutuklandı

Ankara’da bir zabıt katibinin, yanında çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) hesabına girip bazı şüpheliler hakkında soruşturma dosyalarını kapattığı ortaya çıktı. Katip tutuklandı.

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Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli zabıt katibi A.Y. hakkında para karşılığı soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlem ve ‘dosya takibi’ yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Zabıt katibinin görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazı yazdı, noter işlemlerini incelemeye aldı.

Şüpheli A.Y.’nin görevli olduğu dönemdeki ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verilen soruşturma dosyalarını inceleyen başsavcılık, A.Y.’nin savcıların UYAP hesabına girerek, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığına ulaştı.

Usulsüz kararlar kaldırıldı

Zabıt katibinin usulsüz kararlarının tamamı kaldırılırken, dosyası kapatılanlar hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazılarıysa yurt dışında. AA’nın haberinde bu şüphelilerin soruşturma aşamasında da yurt dışında olduğu yazıldı.

Zabıt katibi tutuklandı

A.Y. ise ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Habere göre A.Y. ifadesinde hukuka aykırı işlemleri savcıların bilgi ve rızası dışında şifrelerini kullanarak yaptığını itiraf etti.

Ayrıca sorumlu başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak için sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ve dosya içeriğiniyse uyumlu hale getirdiğini söyledi.