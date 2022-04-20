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Yaramazlara biraz batar!

Savaştaki Rusya’nın enflasyonu yüzde 18’e yaklaştı


Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 17,62’yle Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Rusya Federal İstatistik Kurumu’nun verilerine göre batılı ülkelerin Ukrayna savaşı nedeniyle gelen yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatları 9-15 Nisan’ı kapsayan haftada arttı.


Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon yüzde 0,2 seviyesinde.

Yıllık enflasyonsa 0,2 puan artarak Şubat 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,62’yi gördü.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibariyle yüzde 20’ye çıkacağını öngörüyor.

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