Sasa Polyester’de geri alım programı sonlandı, Erdemoğlu yine hisse sattı

Sasa Polyester, Ekim 2021’de kararlaştırdığı hisse geri alım programını sonlandırdı. Şirkette aynı zamanda hissedar Erdemoğlu Holding’in 2,5 milyon nominal tutarlı hisse sattığı açıklandı.

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Borsada kısa sürede rekor yükseldikten sonra düşüşe geçen şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre 21 Ekim 2021 tarihinde alınan ve 500 milyon TL’lik limit belirlenen geri alım programı sonlandırıldı.

Açıklamaya göre, söz konusu karar ve belirlenen 500 milyon TL’lik limit kapsamında toplam 95,3 milyon TL tutarında 1,7 milyon lot geri alındı. Söz konusu payların tamamı, yurt dışında ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) paya dönüştürülmek suretiyle erken itfasında kullanıldı.

Şirketin yönetim kurulunun 12 Aralık’taki toplantısında, daha önce belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 404,7 milyon TL’lik kısmının iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hissedardan hisse satışı

Şirketten yapılan ayrı bir açıklamada Erdemoğlu Holding’in hisse sattığı belirtildi. Buna göre Erdemoğlu Holding, 115 TL fiyatla 2,5 milyon TL nominal tutarlı hisse sattı.

Böylelikle Erdemoğlu Holding’in şirket sermayesindeki payları 12 Aralık itibariyle yüzde 62,25 seviyesine geriledi.

Daha önce Ekonomim’e konuşan Sasa’nın sahibi İbrahim Erdemoğlu “Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da sattık. O satıştan beri herkese, Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz diyorum” demişti.