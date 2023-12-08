Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yüz felcine de yol açabilen virütik bir hastalık olan ‘Ramsay Hunt’ sendromuna yakalandığını ve salı günü tedaviye başlayacağını duyurdu.

İlyas Yalçıntaş.

Yalçıntaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, altı aydır kulakta çınlama, yüzde uyuşukluk gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

İki aydır hastane hastane dolaştığını ve bir dizi doktor muayenesinden geçtiğini kaydeden Yalçıntaş, kendisine Ramsay Hunt sendromu teşhisi konulduğunu aktardı.

Salı günü tedaviye başlayacağını söyleyen Yalçıntaş, şunları kaydetti:

“Arkadaşlar bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesiyle denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratmasıyla ortaya çıkıyor. Son altı aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım; sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler… Damar yoluyla verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün. Haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim.”

Ramsay Hunt sendromu nedir?

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber’ın da geçen yıl yakalandığı ve yüz felcine neden olduğu Ramsay Hunt sendromuyla ilgili bilinenler şu şekilde:

Tıbbi olarak ‘Herpes Zoster Oticus’ olarak bilinen ‘Ramsay Hunt’ sendromu, suçiçeği ve zona hastalığına da neden olan varicella zoster virüsünün kulak çevresi, yüz veya ağızda döküntüye ve yüz felcine neden olduğu bir hastalıktır.

Bu sendromun iki ana belirtisinden biri kulağın üzerinde, içinde ve çevresinde sıvı dolu kabarcıklarla ağrılı kırmızı döküntü oluşması, ikincisi ise etkilenen kulakla aynı tarafta yüz felci görülmesidir. Genellikle döküntü ve yüz felci aynı anda ortaya çıkar. Bazen biri diğerinden önce olabilir. Ramsay Hunt Sendromu genellikle yüzünüzün sadece bir tarafındaki sinirleri etkiler. Bu nedenle, yüzünüzün sadece o tarafında semptomlar yaşanır.