Yüz felci geçiren Justin Bieber’ın durumuna uzman yorumu: İyileşme belirtileri var

Yüz felci geçirdiğini açıklayan Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber’ın iyileşme belirtileri gösterdiği bildirildi.

Fotoğraf: Instagram

Hastalığıyla ilgili duyuruyu Instagram hesabından yapan Bieber paylaştığı videoda ”Gördüğünüz gibi gözümün birini kapatamıyorum. Yüzümün bir tarafıyla gülemiyorum, yüzümün bir yanında felç var” ifadelerini kullanmıştı. 28 yaşındaki şarkıcı yüz felcinin bir virüsün neden olduğu ‘Ramsay Hunt Sendromu’ndan kaynaklandığını yazmıştı.

Britanya’daki, Facial Palsy isimli sağlık vakfının kurucularından, yüz felci konusunda uzman cerrah Charles Nduka, Reuters’a şunları söyledi: “Bieber’ın paylaştığı videoda iyileşme belirtileri gösterdiğini fark ettim. Bu umut verici. Yüz felcinde hastalarda en bariz belirtiler gözlerini tam kapatamaması ve gülümseyememesidir. Gülümseme iyileşmeden önce ilk olarak yüzdeki simetri giderek artar. Burun tabanı hafifçe yükselir ve ağız daha da eşitlenir. Paylaşılan videoda bazı erken iyileşme belirtileri görebildim.”

Nduka ayrıca ‘Ramsay Hunt Sendromu’nda hastaların yaklaşık yüzde 75’inin streoid ve antiviral ilaçları kapsayan erken tedaviyle tamamen iyileşebildiğini söyledi.