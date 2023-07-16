Şarkıcı Erkan Doğanay’a silahlı saldırı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde sahne aldığı mekandan çıkan Erkan Doğanay, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Instagram

Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde gece saatlerinde sahne aldığı mekandan ayrılan Doğanay’a yoldan geçen gri renkli bir otomobilden altı el ateş edildi.

DHA‘nın aktardığına göre karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 20 yaşındaki şarkıcı, taksiyle özel bir hastaneye kaldırıldı.

Halk müziği sanatçıları Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olduğu öğrenilen şarkıcı, kaldırıldığı hastanenin tıbbı olanaklarının yetersiz olması nedeniyle yakınlarının ısrarı üzerine Başakşehir Çam Sakura Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, saldırganların peşinde.