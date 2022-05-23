Sarılmak kadında stresi azaltıyor, erkeği etkilemiyor: Nedeni ‘erkeklik’ olabilir

Yeni bir araştırma kadınların partnerlerine sarılmasının kortizol (stres hormonu) seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Erkekler ise aynı durum gözlemlenmedi.

Fotoğraf: Priscilla Du Preez/Unsplash

Plos ONE’da yayınlanan araştırma için 76 kişinin romantik parterine sarıldıktan sonraki stres tepkileri analiz edildi. Kadınların sarıldıktan sonra sarılmayanlara kıyasla kortizol üretiminin azaldığı görüldü.

Erkeklerde ise aynı fayda gözlemlenmedi.

Araştırmanın baş yazarı Hollanda’daki Nörobilim Enstitüsü’nden Julian Packheiser kortizolun hatırlamada etkisi olabileceğini belirterek bunun da stresli bir işi daha zor hale getirebileceğini anlattı.

Packheiser dokunmanın böyle bir faydası olmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Sevdiğiniz birinden şefkat görmek ‘sevgi hormonu ‘olarak bilinen oksitoksin salgılanmasını sağlıyor. Packheiser bunun kortizol seviyelerini düşürdüğünü anlattı.

Araştırmaya göre bunun sosyal destekle birleşmesi strese karşı bir bariyer oluşturuyor.

CNN’e konuşan Packheiser pandemide bazı kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatarak “Stres yaratan şeylere karşı elimizin altında kolaylıkla kullanabileceğimiz bir aracın olduğunu bilmek faydalı” dedi.

Araştırmacılara göre ‘Erkeklerde neden aynı şekilde kortizol seviyelerinde azalma görülmüyor’ sorusunun cevabını vermek ise güç.

Packheiser’a göre bu sosyal faktörden kaynaklanıyor olabilir; toplumsal olarak sarılmak ‘erkek için’ alışılmadık ya da garip algılandığından sarılmakla ilgili iyi hissetmiyor olabilir.

Bunun dışında erkekler ve kadınların biyolojik olarak dokunma reseptörlerindeki farklılıklarla da ilgisi olabilir.

Ancak sonuçlardaki bu farkın beklenmedik olduğunu ifade eden Packheiser kesin bir sonuç olamayacağını vurguluyor: “Erkeklerde bu etkiyi görmememiz, olmadığı anlamına gelmez. Belki de söz konus etki tespit edilemeyecek kadar azdı.”