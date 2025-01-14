Sarhoş bir yolcu, uçağın New York'a inmesini engelledi

34 yaşında Amerikalı bir adam, Amsterdam-New York seferi yapan uçakta çok sarhoş olup diğer yolcuları rahatsız edince uçak Dublin’e zorunlu indi.

Zachary Greear adındaki adama 10 bin avro (363 bin lira) para cezası verildi.

Olay, United Airlines’ın Amsterdam-New York seferinde oldu. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Guardian‘ın haberine göre 34 yaşındaki Zachary Greear, Amsterdam’dan New York’a yolculuğunda uçak korkusunu bastırmak ve anksiyeteyle mücadele etmek için antidepresanla alkolü karıştırdı.

Uçak havalandıktan bir süre sonra çok sarhoş olan Greear, diğer yolcuları tehdit, küfür ve ağır sözlerle rahatsız etti.

Greear ayrıca, koltuğuna ve koridora da idrarını yaptı.

Sefer başladıktan iki saat sonra, uçak İrlanda’nın Donegal kenti üzerinde seyrederken kaptan, Greear’ın sebep olduğu rahatsızlıktan dolayı iniş kararı aldı.

Uçak Dublin’e indiğinde Amerikalı adam nerede olduğunu anlayamayacak ölçüde sarhoştu.

Tutuklandığı ve nerede olduğunu fark ettiği andan itibaren özür dilemeye başladı. Greear’ın daha önce herhangi bir sabıkasının bulunmadığı belirlendi.

Amerikalı adamın duruşması Dublin Bölge Mahkemesi’nde görüldü. Avukatı, müvekkilinin neden olduğu aksaklık nedeniyle 5 bin dolar ödemeyi teklif etti, ancak yargıç bu miktarı ‘sebep olunan zararın yanına bile yaklaşmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

Ceza böylece 10 bin avroya yükseltildi.

Öte yandan uçağın zorunlu inişi sırasında fazla yakıtı boşaltıp inişi güvenli hale getirmek için yaklaşık 30 bin avroluk (1 milyon 92 bin lira) yakıt boşalttığı belirtildi.