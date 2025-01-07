ABD’li havayolu şirketine ait uçağın iniş takımlarında iki ceset bulundu

ABD’li havayolu şirketi JetBlue’nun bir uçağının iniş takımlarında iki ceset bulundu.

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Şirketin açıklamasına göre uçak New York-Florida seferi yapıyordu. Florida’ya inişin ardından uçağın iniş takımlarına saklanan iki kişinin donmuş bedenleri bulundu.

Cesetler, uçak indikten sonraki rutin inceleme sırasında bulundu. Şirketin açıklamasında ölen kişilerin “Uçağa nasıl eriştiklerine ilişkin koşullar hala araştırılıyor” denildi.

ABD medyasında söz konusu iki kişinin Jamaika uyruklu olduğu yazıldı, ancak bu haberler resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Aralıkta da aynı şekilde, ABD’nin Chicago kentinden Hawaii’ye giden United Hava Yolları uçağının tekerlek yuvasında bir ceset bulunmuştu.