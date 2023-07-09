Şarampole devrilen minibüsteki dört kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Erzincan’da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, akraba olduğu öğrenilen dört kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

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Süleyman Ö. idaresindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40’ıncı kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul’dan Erzurum’a döndükleri öğrenildi.