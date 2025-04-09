Şanslı ziyaretçi Londra Ulusal Galeri'de bir gece geçirecek

Londra’da 2 bin 300’den fazla esere ev sahipliği yapan Ulusal Galeri 200’üncü yılında müzede bir kişiyi bir gece ağırlayacak.

Fotoğraf: Ulusal Galeri

Euronews’ün aktardığına göre tur kapsamında müzede kalacak kişi, galerinin yenilenen Sainsbury Kanadı’nda büyük ve konforlu bir yatakta uyuyacak. Ayrıca kendisi için özel bir gece turu da yapılacak.

Müzede konaklamak isteyenlerin yapması gerekense 28 Nisan akşamı 18:00’e kadar Ulusal Galeri’nin haber bültenine abone olmak.

Kazanan kişi, Michelin yıldızlı şef Giorgio Locatelli’nin yönettiği ve yakında açılacak Locatelli restoranında iki kişilik akşam yemeği yiyebilecek.

Bir gecelik konaklamaya hak kazanan kişi rastgele kurayla belirlenecek.

Ulusal Galeri, daha önce de benzer projeler düzenlemişti.

‘Van Gogh: Şairler ve Aşıklar’ sergisi, 24 saat ziyarete açık yapılmıştı.

İki yıldır restorasyon nedeniyle kapalı olan Sainsbury Kanadı da Mayıs 2025’te yeniden açılacak.

Yenilenen galeride ziyaretçiler, Piero della Francesca’nın ‘İsa’nın Vaftizi’ gibi başyapıtlar görebilecekler.

Ayrıca Paolo Uccello’nun üç yıllık restorasyonun ardından ‘San Romano Savaşı’ tablosu da tekrar sergilenecek.