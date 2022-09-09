Şanlıurfa’da su birikintisine düşen iki çocuk boğuldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen iki çocuk boğuldu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hürriyet Mahallesinde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ve I.Y (8) suya düştü.

AA’nın haberine göre çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.