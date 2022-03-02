Şanlıurfa’da ‘joker’ operasyonu: Üç kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde para karşılığı SRC belgesi sınavında başkalarının yerine sınava girip usulsüzlük yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan dokuz kişiden üçü tutuklandı.

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SRC, standart ehliyet sahibinin, ticari araç kullanabilmek için alması gereken bir belge.

AA’nın haberine göre ilçe polisi, Akçakale başsavcılığının talimatı doğrultusunda SRC sınavlarındaki usulsüzlüklerle mücadele için çalışma başlattı.

Sınava girmesi gereken asil adayların yerine ‘joker’ olarak tabir edilen altı kişinin sınava girdiği tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, konuyla bağlantıları olduğu tespit edilen ve aralarında sürücü kursu sahibi ve kurs çalışanlarının da bulunduğu dokuz şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, sahte kimlik belgeleri ve sınava giriş belgeleri bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

