Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı kaydedildi

Şanlıurfa’da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı envantere kaydedildi.

Fotoğraflar: AA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından Eyyübiye Mahallesi’nde bir evin avlusunda kaya mezarı bulunduğunu duyurdu.

Kültür envanteri projesi kapsamında kaya mezarının envantere kaydedildiğini belirten Şıldak, şunları söyledi:

* Kaya mezarı, tek odalı bir yapıya sahip olup odanın bir duvarında sol kolu üzerine uzanmış bir erkek rölyefi yer alıyor. Diğer iki köşedeyse iki kanatlı kadın rölyefleri bulunuyor. Odanın farklı yerlerinde başka rölyefler de var.

* Giriş kapısının iç kısmında, aşı boyasıyla işlenmiş ancak tahribat nedeniyle okunamayan bir yazıt yer alıyor.

* İlk kez kayıt altına alınan bu kaya mezarı, iç süslemeleri ve yazıtıyla benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip.