Şanlıurfa’da bir erkek, eşini tabancayla öldürdü.
Siverek ilçesine bağlı Büyükoba Mahallesinde yaşayan M.E. adlı erkek, tabancayla A.E. adlı eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Şüpheli M.E., mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.