Şanlıurfa valisinin kupa hırsı: Başkanın elinden kaptı

TFF 2’nci Lig’de Şanlıurfaspor şampiyonluğa ulaşırken, kutlamalarda kupayı takımın başkanı Emin Yetim’den söküp alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törene gölge düşürdü.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın kupa kapma mücadelesi kameralara yansıdı. (YouTube)

Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928’i 3-0 yenerek TFF 1’inci Lig’e yükseldi.

Takımın başkanı Emin Yetim, şampiyonluk kupasını elinde tutarken araya giren vali Salih Ayhan sert bir harekette bulundu. Valinin bu hareketi tepki çekerken, devamında Yetim’le tartışmayı sürdürdü. Ayhan, takımın başkanı olmadan kupayı alıp takımla kaldırdı.

Ayhan’ın bu tutumunu saygısızca bulan Yetim, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

*Şanlıurfaspor için kapanma kararı alındığında ben bu şehrin bir evladı olarak, bu kararın karşısında durdum. Şanlıurfaspor’un şampiyon olması için siz değerli hemşehrilerime söz verdim.

*Bu sözün yerine gelmesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün şampiyonluk kutlamasında, hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada ilimizin valisi Salih Ayhan’ın kişisel hırslarına yenilerek, 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi kamunun vicdanına bırakıyorum.