Şanlıurfa başsavcılığı, şikayet üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında ‘iftira’ suçundan soruşturma başlattı.

Özdağ daha önce ‘mayın döşeyeceğini’ söyleyerek Hatay’a gitmişti. (Görsel: Twitter)

Özdağ, paylaştığı bir videoyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken Şanlıurfa’daki enkaz çalışmalarında bir Suriyeli’nin AFAD görevlisinin telefonunu çaldığını iddia etmişti.

Özdağ’ın Suriyeli olduğunu söylediği kişi daha sonra açıklama yapmıştı. Aynı kırmızı telefonu gösteren kişi, Türk olduğunu ve gönüllü olarak arama kurtarma ekibine katıldığını anlatmıştı. Genç, Özdağ hakkında dava açacağını da söylemişti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Özdağ tweet’ini silmiş ama özür dilememişti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 21 bin 848’e çıktı.