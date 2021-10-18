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Yaramazlara biraz batar!

Sandviç malzemelerinin üstüne basan ve tuvaletin üzerine yerleştiren Subway çalışanı kovuldu

ABD’de sandviç malzemelerinin üstüne basan, tuvaletin üzerine yerleştiren Subway çalışanı görüntülerin yayılmasının ardından işten çıkarıldı.

Fotoğraf: Youtube

Jumanne Way ismiyle Youtube’da görüntüleri yayınlayan ve Rhode Island eyaletinde yaşadığı belirtilen çalışan, içerik üreticisi olduğunu, platformdan para kazanmak için böyle tartışma yaratacak videolar hazırladığını iddia etti.


Videoların birinde sandviç malzemelerinin bulunduğu metal kaplara bastığı görülen çalışan bir diğerinde de yere attığı malzemelerden sandviç yapıyor.

Başka bir videoda ise tuvalet üzerine ‘özenle‘ dizdiği şarküteri ürünlerini gösteriyor.

Subway sözcüsü sağlık ve gıda güvenliğini son derece ciddiye aldıklarını belirterek söz konusu şubeyle iletişime geçip çalışanın işine son verildiğini doğruladıklarını açıkladı.

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