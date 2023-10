Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’nin uluslararası sanat arenasında tanınması için önemli katkılarda bulunan Akakçe, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Bu sabah Nişantaşı’ndaki evinde hayatını kaybettiği öğrenilen Akakçe’nin cenazesi gerekli işlemlerin yapılması için Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı.

Video enstalasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahşap panel ve kâğıt üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Akakçe, Türk sanatında önemli bir iz bırakmıştı…

Akakçe, 11 Ekim’de Zincirlikuyu Mezarlığı’nda öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haluk Akakçe kimdir?

Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Bilkent’te okuduğu İç Mimarlık Bölümü’nün ardından Londra Royal College of Art’ta ve School of the Art Institute of Chicago’da yüksek lisans eğitimleri aldı.

Çalışmalarıyla birçok ödül kazanan Akakçe’nin eserleri, aralarında New York’taki MoMA PS1, Londra’daki Tate Modern, Graz’daki Thyssen-Bornemisza Art Contemporary ve İstanbul’daki Pera Müzesi’nin de olduğu pek çok müzede sergilendi.

Sanatı, kişinin kendini başka şekilde ifade edemediği zamanki ifade ediş biçimi olarak tanımlayan Akakçe, çalışmalarında insan ve doğa arasındaki uyumu, insanlığın doğa üzerindeki yıkıcı etkisini ve bu etkinin doğayı nasıl şekillendirdiğini sorguladı.

Akakçe’nin en çok konuşulan eserlerinden biri, 2000 yılında ürettiği ‘Perfect Lovers’ oldu.