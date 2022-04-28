Samsung’un reklamı kadınları kızdırdı: Şaka gibi

Samsung son reklam filmi nedeniyle kadınlar tarafından duyarsız olmak ve gerçeği yansıtmamakla suçlandı.

Fotoğraf: Samsung

Reklam filminde Samsung Galaxy saat and Galaxy kulaklık kullanan bir kadın gecenin tek başına 2’sinde koşuya çıkıyor.

Ancak Londra merkezli kadın güvenliği grubu ‘Reclaim These Streets‘ reklam filmini duyarsız ve bilinçsiz olmakla suçladı.

İrlanda’da ocak ayında 23 yaşındaki Ashling Murphy isimli kadının koşu sırasında öldürülmesi kadınların, özellikle geceleri güvende olmadığını yeniden gündeme getirmişti. Twitter’da açılan ‘shewasonarun’ (koşuya çıkmıştı) etiketiyle spor yaparken taciz edilen ve can güvenliği tehlike altında olan kadınlar hakkında paylaşımlar yapılmıştı.

Kadınlara yönelik koşu dergisi Women’s Running’in editörü Esther Newman katıldığı BBC Radio 1 programında reklamın gerçeği temsil etmediğini söyledi: “Kadınlar o saatte koşuya çıkmıyor çünkü korkuyorlar. Ben gece 2’de koşan bir kadın tanımıyorum, hele ki şehirde. Ayrıca kulaklık takıyor olması da tartışılır. Tanıdığım çoğu koşucu kadın güvenlik endişesiyle kulaklık takmıyor, gündüz bile “

Twitter’da reklamı “saçma” ve “anlamsız” bulduğunu belirten kullancılar tepkileri de benzer yönde oldu.

Bir kullanıcı Samsung’u etiketleyerek “Reklamınızın ne kadar gerçekçi olduğunu düşünüyorsunuz” diye sordu. “Çoğu kadının yaşadığı deneyimden daha uzak bir reklam olamazdı, özellikle kulaklık takması. Bu reklamı yapan ekipteki tek kadın oyuncuydu sanırım” diye yazdı.

Bir başka kullancı “Samsung fitness saati için bir kadının gece tek başına koşuya çıktığı reklam yapıyor. Şaka gibi” yorumunu yaptı.

Hey @samsung how realistic do you think your advert of a woman running at 2am is on a scale of one to are you mad?

This couldn’t be further from the experience of pretty much all women, especially wearing headphones! Assuming the only women involved in the making was the actress — Jack of all Tirades. (@InCockKneeToe) April 21, 2022

Samsung Galaxy doing an advert for a fitness watch where a woman goes running alone? At night? You have to laugh — Mollie Goodfellow (@hansmollman) April 23, 2022

Reklama getirilen bir başka eleştiri de filmi çeken ekipte kadın olup olmadığı yönündeydi. Reklamın duyarsızlığı, karar verenlerden hiçbirinin kadın olmadığı yönünde yorumlandı.

Samsung soyal medyadaki bazı yorumlar yanıtlayarak “Bu reklamın anlamının tüm Galaxy kullanıcılarının sağlıklarıyla ilgili hedeflerine kendi programları dahilinde ulaşmaları olduğu konusunda sizi temin ederiz” ifadelerini kullandı.