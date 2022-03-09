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Yaramazlara biraz batar!

Samsun’da öğrenci servisi devrildi: Bir ölü, yedi yaralı

Samsun’un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, servis sürücüsüyle altı öğrenci yaralandı.

Fotoğraf: AA

M.B.’nin kullandığı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi’nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.


Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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