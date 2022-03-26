Samsun sahilinde Rus yapımı denizaltı malzemesi bulundu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Akkemik, İstanbul’un çınar ağaçlarındaki hastalığın ‘zamanında müdahale edilmediği için değil, çok fazla müdahale edildiği için yayıldığını ve ağaçların bu yüzden öldüğünü’ söyledi.