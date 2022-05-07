Şampiyonluk kutlamasında başkanı ‘kızdıracak’ görüntüler

TFF 2’nci Lig’e yükselen Düzcespor, bugün şampiyonluk kutlaması yaptı. Gülben Ergen’in sahne aldığı kutlamaya çok sayıda kişi katıldı.

Fotoğraflar: AA

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup ekiplerinden Düzcespor, 1 Mayıs’ta deplasmanda Yomraspor’u yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala lider olarak TFF 2’nci Lig’e yükselmişti. Bugünkü şampiyonluk kutlamasında ise Ece Seçkin’in konser vereceği belirtilmişti.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin ise ‘bir bayan şarkıcının kutlamaya getirilmesini’ Düzcespor ve Düzcelilere yakıştıramamıştı. Şahin, kadın şarkıcının sahne almasını ‘sınırın aşılması’ olarak tanımlamıştı.

Kupayla tur

Düzcesporlu oyuncular, bugün ligin 36’ncı haftasında kendi evlerinde oynadıkları Çarşambaspor maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı, sonra da üstü açık otobüsle kentte tur attı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar kapsamında Anıtpark Meydanı’na giden oyuncular, tezahürat ve meşaleler eşliğinde şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Ergen konser verdi

AA’nın haberine göre sahnede ışık sistemiyle eğlenen oyuncular, kulüp yönetimi ve taraftar grupları, sırayla sahneye alınarak kupayla fotoğraf çektirdi.

Kupa seremonisinin ardından kutlama, sanatçı Gülben Ergen konseriyle devam etti. Konsere yoğun ilginin olduğu görüldü.

Ergen sahnede düştü

Öte yandan Ergen, sahnede düşmesinin ardından baygınlık geçirdi. Bir süre kuliste dinlenen şarkıcı yeniden sahneye çıktı.

Ergen taraftarlara “Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum” diye seslendi.