Belediye başkanı ‘bayan şarkıcı’yı Düzce’ye ‘yakıştıramadı’

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin, Düzcespor’un şampiyonluk kutlamasında kadın şarkıcının sahne almasını ‘kente yakıştıramadı.’

Fotoğraf: Facebook

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta yer alan Düzcespor, 1 Mayıs’ta deplasmanda Yomraspor’u yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala TFF 2’nci Lig’e yükselmişti. Şampiyonluk kentte büyük coşkuyla kutlanmıştı.

Şahin, Facebook paylaşımında takımın şampiyonluğunu kutlarken mutlu olduklarını, tebrik ettiklerini ve sevindiklerini söyledi.

Belediye başkanı şunları yazdı: “Ancak cumartesi günü kutlama için bir BAYAN şarkıcıyı getirmeleri DÜZCESPOR’a ve Düzceli’ye yakışmaz.!!! Düzce MUHAFAZAKAR bir yerdir. DİNİ değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, SINIRLARI AŞMADAN.!!!”

Şahin daha önce de A Milli Kadın Voleybol Takımı’na ‘teşhirci’ demiş, MHP’den ihraç edilmişti.