Ece Seçkin, belediye başkanına sert çıktı: Kadınları susturamazsınız

Şarkıcı Ece Seçkin, ‘bir bayan sanatçının sahne almasını kente yakıştıramayan’ Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin’e sert çıktı.

Fotoğraf: Facebook

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta yer alan Düzcespor, 1 Mayıs’ta deplasmanda Yomraspor’u yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala TFF 2’nci Lig’e yükselmişti.

Ece Seçkin, Düzcespor’un şampiyonluk kutlamaları programı kapsamında cumartesi akşamı Düzce Anıtpark’ta konser verecek.

Şahin ise kutlama programını şu sözlerle eleştirmişti: “Ancak cumartesi günü kutlama için bir BAYAN şarkıcıyı getirmeleri DÜZCESPOR’a ve Düzceli’ye yakışmaz.!!! Düzce MUHAFAZAKAR bir yerdir. DİNİ değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, SINIRLARI AŞMADAN.!!!”

En baştan başladı: Bayan değil kadın…

Twitter hesabından Şahin’in sözlerini alıntılayan Seçkin şunları söyledi: “Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var? Konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?

Siz ‘kadın, müzik ve konser’ üçlemesine ‘sınırları aşmak’ diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin… Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ!

Sayın Şahin,bayan değil KADIN!Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim,gezmeye de devam edeceğim.Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum.İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz? pic.twitter.com/KiJdwWvb9Y — Ece Seçkin (@EceSeckinCom) May 4, 2022

Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag'ine destek bekliyorum.Müzik susmasın,biz susmayalım.

Kalın sağlıcakla 🤍 — Ece Seçkin (@EceSeckinCom) May 4, 2022

Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag’ine destek bekliyorum. Müzik susmasın, biz susmayalım. Kalın sağlıcakla.”