Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City’yi 1-0 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu.
Final maçında iki Britanya devi Portekiz’in Porto şehrindeki Dragao Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi kupa saha içine götürülerek sergilendi.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, maçın tek golünü 42’nci dakikada Kai Havertz’le bularak kupaya uzandı.
Chelsea, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını 2012’de kazanırken, 2008’de final oynamıştı.
Mavi beyazlılar turnuvadaki 13 maçın dokuzuna galip gelirken üçünde berabere kaldı, birinde yenildi.
Alman teknik direktör Tuchel kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazanmış oldu.