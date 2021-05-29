Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea!

Ekonominin temel göstergelerinde bir süredir devam eden kötü gidiş, beklentileri de olumsuz yönde etkilerken, bugün açıklanan ekonomik güven endeksinde dokuz ayın en düşük seviyesine gelindi. Kamuoyunun ekonominin gidişatı açısından adeta referans kabul ettiği dolar/TL kurundaysa 8,61’le tarihin en yüksek seviyesi görüldü. Ekonomi yönetiminden gelen ‘piyasa dostu’ açıklamalarsa çalkantıyı dindirmeye yetmiyor. Çözüm yollarını, Merkez Bankası’nın eski başkanlarından Durmuş Yılmaz ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Diken’e anlattı.