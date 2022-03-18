Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekimiyle belirlendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan’da oynanacak.
Yarı final maçlarıysa 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs’ta oynanacak.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından St. Petersburg kentinden alınan Şampiyonlar Ligi finali Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’a verilmişti..
Çeyrek final:
Chelsea (İngiltere) – Real Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)
Benfica (Portekiz) – Liverpool (İngiltere)
Yarı final:
Manchester City (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) – Real Madrid (İspanya)
Benfica (Portekiz) – Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)
Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele eden tek temsilcisi Beşiktaş, Hollandalı Ajax, Portekizli Sporting Lizbon ve Alman Borussia Dortmund’un bulduğu C Grubu’nu sıfır puanla tamamlayarak elenmişti.
Ayrıca Türkiye’nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da beşten dörde düştü.