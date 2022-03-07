Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı yarın başlıyor.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turu ikinci maçlarında yarın ve çarşamba günü toplam dört karşılaşma var.

15-16 Mart’ta kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada tüm çeyrek finalistler belli olacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saati Türkiye’deki kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle yine 23:00.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Liverpool (Britanya) – Inter (İtalya): (2-0)

Bayern Münih (Almanya) – Salzburg (Avusturya): (1-1)

Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) – Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)

Manchester City (Britanya) – Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 Mart Salı:

Manchester United (Britanya) – Atletico Madrid (İspanya): (1-1)

Ajax (Hollanda) – Benfica (Portekiz): (2-2)

16 Mart Çarşamba:

Juventus (İtalya) – Villarreal (İspanya): (1-1)

Lille (Fransa) – Chelsea (Britanya): (0-2)

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele eden tek temsilcisi Beşiktaş; Ajax, S.Lizbon ve B.Dortmund’un bulduğu C Grubu’nu sıfır puanla tamamlayarak elenmişti.