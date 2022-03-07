Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı yarın başlıyor.

Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turu ikinci maçlarında yarın ve çarşamba günü toplam dört karşılaşma var.


15-16 Mart’ta kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada tüm çeyrek finalistler belli olacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saati Türkiye’deki kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle yine 23:00.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Liverpool (Britanya) – Inter (İtalya): (2-0)

Bayern Münih (Almanya) – Salzburg (Avusturya): (1-1)

Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) – Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)

Manchester City (Britanya) – Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 Mart Salı:

Manchester United (Britanya) – Atletico Madrid (İspanya): (1-1)

Ajax (Hollanda) – Benfica (Portekiz): (2-2)

16 Mart Çarşamba:

Juventus (İtalya) – Villarreal (İspanya): (1-1)

Lille (Fransa) – Chelsea (Britanya): (0-2)

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele eden tek temsilcisi Beşiktaş; Ajax, S.Lizbon ve B.Dortmund’un bulduğu C Grubu’nu sıfır puanla tamamlayarak elenmişti.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

SON HABERLER

Bu soruyu Napolyon’a sorsaydınız

Hem politik sonuçları itibariyle hem de ekonomik sebeplerle bu işgalin Washington’da şampanyaların patlatılmasına sebep olduğunu tahmin edebiliriz.