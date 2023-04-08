Şampiyon Magnus Carlsen elendi: Maç ‘elinden kaydı’

Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, ‘mouse‘ elinden kayınca istemediği bir hamle yaparak maçı kaybetti.

‘Eli kayan’ Carlsen’in tepkisi sol altta. Fotoğraf: Chess 24

Satranç dünyası bugüne kadar beş kere dünya şampiyonu olan 32 yaşındaki Norveçli Carlsen’in Japon Hikaru Nakamura’ya karşı kaybettiği maçı konuşuyor.

The final game came down to the very last seconds 🥵!



With tensions as high as humanly possible, Magnus Carlsen mouse slips and loses the match. Nakamura makes it to the Grand Final.#ChessChamps #ChessableMasters pic.twitter.com/NkaeNOWvC5 — ChesscomLive (@ChesscomLive) April 6, 2023

CNN’in haberine göre 2023 Chessable Masters Büyük Finali’nde karılaşan iki usta oyuncu, finalde Fabiano Caruana‘nın rakibi olmak için mücadele veriyordu.

Carlsen, maçın sonlarına doğru vezirini B6’ya götürmek isterken yanlışlıkla F6’da bıraktı. Yanlışlığın sebebi, online oynanan maçta hamleleri kontrol eden ‘mouse‘un (fare) elinden kaymasıydı.

Nakamura bu hamleden şahıyla veziri düşürüp Carlsen’ı mağlup etti.