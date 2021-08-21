Sami Kohen: Taliban eninde sonunda birçok Batılı ülke tarafından tanınacaktır

Taliban, bir şekilde silah gücüyle kazandı ve yönetime geldi. Ancak Taliban’ın dünya tarafından tanınması çok önemli. Burada birçok ülke, Taliban’la en azından bir diyalog ve temas halinde girmiş durumda. Bunların başında da Çin geliyor. Çin, Taliban’ı tanıma niyetinde olduğunu son hareketleri ve demeçleriyle de ortaya koydu. Rusya her ne kadar bazı rezervleri olsa da, Taliban’ı tanıma konusunda önümüzdeki dönemde bir adım atacaktır. Bazı endişeleri olmakla birlikte İran da öyle. Her ne kadar resmi tanıma aşamasına gelmese de Pakistan fiilen tanıyor ve zaten bu ülkedeki bazı güçlerin Taliban’ın arkasında olduğu biliniyor. Batı dünyasına gelince… Açık söyleyeyim, Taliban iktidarda kalacak gibiyse (ki öyle görünüyor çünkü onu devirecek başka kuvvet yok), hemen olmasa da eninde sonunda peyderpey birçok Batılı ülke tarafından tanınacaktır.
SON HABERLER
Tiyatroya adanmış bir yaşamın belgeseli: Genco
‘Politik tiyatro’ denince akla gelen isim Genco Erkal’ın sanat yaşamını anlatan belgesel ‘Tiyatroya adanmış bir yaşam Genco’ sadece usta sanatçıyı anlatmakla sınırlı kalmıyor. Türk tiyatrosu ve Türkiye’nin 60 yıllık yakın siyaset tarihine ışık tutuyor.
Grönland’ın zirvesine ilk kez yağmur yağdı
Grönland’ın zirvesin kayıtlara göre ilk kez kar yerine yağmur yağdı.
28 Şubat davası: Altı emekli asker daha tutuklandı
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 hükümlüden dördü daha tutuklandı. İkisinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sığınmacı politikalarında tutarsızlık olduğunu vurgulayıp, ” Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin” dedi.
Çocuklar için eğitim
Birbirine benzeyen zihinler yaratmanın en üzücü kısmı, farklı olan çocukların özgüven yıkımı ile karşılaşmak oluyor. Farklı olabilmenin, farklı durabilmenin, farklı bir yaşam tarzı veya hobiyi savunabilmenin imkanı yok çocuklar için. Ters açıdan bakarsan da, ne kadar benzeşiyorsan o kadar kolay yöneticiye.