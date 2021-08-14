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Yaramazlara biraz batar!

Sami Kohen: Afganistan’daki savaş sonun başlangıcı noktasına gelmiş sayılabilir

Afganistan’daki savaş, askeri açıdan artık sonun başlangıcı noktasına gelmiş sayılabilir. Son gelen haberler de, Taliban’ın sadece ülkenin geniş bir bölümüne değil aynı zamanda çok stratejik, çok önem taşıyan eyalet kentleri ve başkentlerine de hakim olduğunu gösteriyor. Bu durum da bizi, “Acaba yakında Afgan ordusu tamamen pes edip çekilir ya da çöker mi? Taliban güçleri başkent Kabil’e de girer mi?” diye düşünmeye itiyor.

Amerikan istihbarat kaynaklarından gelen haberler, Joe Biden yönetiminin Afganistan’ı neredeyse tamamen gözden çıkardığı noktasında… Yani bu durumda artık Kabil’in düşmesi bile öngörülebiliyor.


Sami Kohen’in yazısı

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