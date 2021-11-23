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Yaramazlara biraz batar!

Salyadaki corona virüslerini ‘yakalayan’ sakız geliştirildi

Bilim insanları, salyadaki corona virüsü partiküllerini ‘yakalayan‘ bir protein içeren sakız geliştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Deney aşamasındaki sakızla salyadaki virüs miktarını azaltarak Covid-19’a yakalanan kişiler konuşurken, nefes alırken ya da öksürürken hastalığı bulaştırmasını engellemek amaçlanıyor.


Sakızın içinde virüsün hücreleri enfekte etmek için ‘giriş kapısı’ olarak kullandığı ACE2 proteinin kopyaları bulunuyor.

Covid-19 hastalarından alınan salya ve sürüntü numuneleriyle yapılan test tüpü deneylerinde virüs partikülleri sakızın içindeki ACE2 reseptörlerine bağlandı. Bunun sonucu olarak numunelerdeki virüs yükü yüzde 95 oranında azaldı.

ABD’deki Pennsylvania Üniversitesi’nde yapılan çalışma Molecular Therapy dergisinde yayınlandı.

Sakızın tadının normal sakız gibi olduğu, oda sıcaklığında yıllarca saklanabileceği ve çiğnemenin ACE2 protein moleküllerine zarar vermediği belirtildi.

Araştırmacılar salyadaki virüs miktarını azaltmak için sakızı çiğneyerek aşının yararlarının arttırılabileceğini ve sakızın özellikle henüz aşının yeterince yaygın olmadığı ülkelerde faydalı olabileceğini kaydetti.

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