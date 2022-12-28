Salt’ın 2023 programı heyecan veriyor: Tüm yıla yayılan dört büyük sergi

Salt’ın 2023 yıl projeleri arasında, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi’ni dijital ortama aktararak erişime açmak da var.

Salt’ın Beyoğlu (solda) ve Galata binaları

Salt’ın Beyoğlu ve Galata yapılarına yayılan 2023 programları, farklı üretimler üzerinden ekoloji, kent kültürü, tarih ve eğitim alanlarına odaklanan dört sergi projesinin yanı sıra Cumhuriyet’in 100. yılı ile eş zamanlı yoğun bir etkinlik takvimini kapsıyor.

Salt Beyoğlu Forum’da Enstalasyon: 2050+

Salt, sahne ve performans kavramları etrafında Türkiye’nin 1990’lı yıllarından sanat üretimlerini bir araya getiren ‘Sahnede 90’lar’ sergisinin 12 Şubat’ta sona ermesinin ardından, Mart ayında yılın ilk projesini sunacak.

Disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ ekibi tarafından Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanına özel olarak tasarlanan enstalasyon, dünya genelinde doğal kaynakların kullanım biçimlerinin ekoloji, toprak ve canlı yaşamı üzerindeki etkilerini ses, ışık ve zemin ögeleri üzerinden yorumlayacak. Mart-Ağustos aylarında gerçekleştirilecek sergiye film ve video programı eşlik edecek.

İstanbul Ansiklopedisi ve Reşad Ekrem Koçu

İlkbahar döneminde, Salt’ın Kadir Has Üniversitesi ortaklığında yürüttüğü İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çalışmaları kapsamında, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi’nin basılı ciltleri ile birlikte binlerce belge dijital ortama aktarılarak çevrimiçi erişime açılacak. Salt Galata’nın katlarına yayılacak sergi, basılı ciltlerin yanı sıra Koçu’nun derlediği notlara ışık tutarken 20. yüzyıl İstanbul’una farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.

Handan Börüteçene

Sonbaharda ise Salt Beyoğlu’nda, sanatçı Handan Börüteçene’nin otuz yılı aşkın sanat pratiğini yansıtan geniş bir seçki yer alacak. Sergi; heykel, enstalasyon, fotoğraf ve metinlerinde Türkiye’nin kültür mirasıyla umulmadık bağlantılar kuran Börüteçene’nin sanat üretimine kapsamlı bir bakış sunacak.

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi Tarihi

Salt Galata’da Uğur Tanyeli’nin küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergi, Türkiye’de mimarlık eğitiminin iki yüzyılını ve üniversitelerdeki gündelik yaşamın seyrini ele alacak. Okulların fiziksel çevresi, öğretim üyeleri ve öğrenci hayatı, çalışma koşulları, ülkedeki mimari üretime yapılan katkılar, yaşanan çalkantı ve huzursuzluklar ile açılım imkânlarının görselleştirilerek irdelenmesi amaçlanıyor.

Özel Program: Cumhuriyet’in 100. Yılı

Salt, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kapsamında bağımsız araştırmacıların katkılarıyla Salt Blog’da yazı serileri ile bir konferans dizisi düzenleyecek. Cumhuriyet tarihi ve değerlerini odağına alan programda, 20. yüzyılda Türkiye’de eğitim, kadın kimliği, sanat, mimarlık, tasarım, toplum ve ekonomi alanlarındaki gelişmelerin incelenmesi hedefleniyor.

Kamu Programları

2023’te eş zamanlı olarak düzenlenecek diğer projeler arasında Kütüphane Haftası, Dünya Mimarlık Günü, Perşembe Sineması ve Kış Bahçesi etkinliklerinin yanı sıra pek çok söyleşi, atölye, gösterim ve konuşma programı yer alıyor.

Salt Araştırma

2013’ten bu yana altmışın üzerinde projeyle bilgi üretimi ve paylaşımını, birlikte öğrenme ve tartışmayı destekleyen Salt Araştırma Fonları, 10. yılında da yeni ve özgün araştırmalara alan açmaya devam edecek. Salt’ın 1950 sonrası Türkiye’de sanat odaklı araştırmaları kapsamında ise Özer Kabaş, İpek Duben ve Gürel Yontan arşivlerinin dijitalleştirme çalışmalarının tamamlanarak çevrimiçi erişime açılması planlanıyor.