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Yaramazlara biraz batar!

Salgında yeni doğan bebekleri ziyaret edemeyen akrabalar bağrına ‘pirinç bebek’ basıyor

Japonya’da ebeveynler pandemi nedeniyle yeni doğan bebeklerini görmeye gelemeyen akrabalara ‘pirinç bebek’ yolluyor.

Bebekleriyle aynı kiloda olan pirinç dolu keselerin üzerinde bir de fotoğraf var. Salgın nedeniyle yeni doğanları göremeyen akrabalar bu ‘pirinç bebek’lerle bir nebze de olsa teselli buluyor.


Farklı tasarımlara sahip keselerin bazıları battaniyeye sarılmış, bazılarında bebeğin yüzünün fotoğrafı ve bilgileri var.

Bebeğe sarılıyor hissi yaratması amaçlanan bu keselerin fiyatı bebeğin kilosuna göre değişiyor. Bazı firmalar gram başına bir yen alıyor, 3,5 kiloluk bebek 3 bin 500 yene (275 lira) satılıyor.

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