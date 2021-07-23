Salda Gölü’nde nargile içip çamur banyosu yapan beş kişiye para cezası

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayram tatilinin ‘gözde mekanlarındandı.’ Çok sayıda kişi plaja akın etti, suya girdi, manzarayı izledi. Bol bol fotoğraf çekti. Ancak, kuralları ihlal edenler de vardı. Sahile nargile götürüp çamur banyosu yapan beş kişi özellikle dikkat çekti. Valilik, beş kişiye toplam 2 bin 135 TL idari yaptırım cezası uygulandığını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Bayram boyunca, göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında adım atacak yer kalmadı. Geçen yıl 15 Ekim’de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gidenler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabalarıyla sahili gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçen yıl 1 Ağustos’tan itibaren dumansız hava sahası ilan ettiği plajda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Bir ziyaretçi nargilesiyle gitti, bazıları yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp çamur banyosu yaptı. Bu kişilerin görüntüleri sosyal medya ve basına yansıdı. Kıyıya rögar kapağı atan da oldu!

Görüntüler üzerine açıklama yapan valilik şu ifadeleri kullandı:

“22.07.2021 günü İlimiz Yeşilova İlçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde yapılan denetim ve kontroller esnasında; çamur banyosu yaptığı, tütün ürünü kullandığı tespit edilen beş şahıs hakkında emre aykırı davranıştan dolayı toplamda 2.135 idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Burdur Valiliği olarak Salda Gölü’nün koruma kullanma dengesinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”